Juric: “Avremmo meritato la vittoria e c’era un rigore netto. Avanti così”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 con l’Udinese ai microfoni di Sky Sport: “Avremmo strameritato la vittoria, nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta e mi sono davvero divertito. Ci manca un rigore netto, abbiamo preso un palo, ci sono state tantissime occasioni. Peccato. In queste cinque partite abbiamo fatto sempre ottime prestazioni, ma raccolto molto meno di quanto meritassimo a livello di risultati. Abbiamo retto e ce la siamo giocata a viso aperto in tutte le gare. Problema attacco? No, l’attacco c’è. I portieri avversari fanno miracoli, colpiamo i legni, i nostri giocatori sbagliano di poco la mira sotto porta… A volte gira bene, a volte gira male. Speriamo che la ruota della fortuna cambi”.

Foto: Hellas Verona