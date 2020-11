Juric: “Ancora non siamo da Europa League, noi pensiamo alla salvezza”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria in trasferta contro l’Atalanta di Gasperini. Queste le parole del tecnico dei veneti: “Abbiamo fatto una buona gara. È stata una partita dura e difficile. Dopo l’1-0 abbiamo fatto bene nel gestire la palla. I ragazzi sono splendidi in un momento di emergenza allucinante, tutti si sono messi a disposizione anche in ruoli diversi. Gasperini? Non gli credo quando dice che gli va bene che ho vinto io, mi ha dato tanto anche a livello umano. Ha valori veri, però poi quando giochi vuoi vincere. Danzi? Abbiamo un grandissimo rapporto e non ci sono problemi. Non avevo difensori, lui aveva fatto bene contro il Cagliari con Joao Pedro e pensavo potesse reggere Gomez. Ho visto che per lui era difficile e ho optato per un cambio. I cambi? Quando volevo portare il risultato a casa, spesso mi mettevo dietro e subivo la pressione avversaria e adesso abbiamo deciso quindi di non snaturarci e continuare a giocare. Europa League? Noi unica squadra che ha venduto tutti i giocatori possibili, abbiamo tante difficoltà per acquistare. I ragazzi in questo momento mi stanno sorprendendo e sta andando tutto bene. Ma non siamo una realtà vera come il Sassuolo o il Bologna che aggiunge giocatori ogni anno. Quello che porta il campionato non lo so, non escludo niente, ma non è una squadra che può andare in Europa League, sono sincero”.

Poi il tecnico in conferenza stampa ha aggiunto: “La salvezza è il nostro obiettivo, non ci dobbiamo illudere. Noi cercheremo di fare un buon campionato, ma pensiamo alla salvezza.”

Foto: twitter uff Hellas Verona