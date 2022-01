Juric: “Amrabat? Parlare di altri giocatori è una mancanza di rispetto. Non credo arriverà rinforzo a centrocampo”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato nel post partita contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn: “Da un po’ ci sono miglioramenti in allenamento che si vedono in partita, abbiamo alzato il livello tecnico nel muovere la palla facendo meglio rispetto a altre volte. Per fare gol bisogna giocare bene tecnicamente. Le azioni di stasera sono state splendide, corali e fatte bene”. Su Amrabat e Rincon: “Parlare di altri giocatori è una mancanza di di rispetto per i nostri giocatori, voglio spendere invece due parole per Rincon, che è stato penalizzato dall’esplosione di Lukic trovando poco spazio ma è un ragazzo spettacolare, raramente trovi uomini così e lo devo ringraziare perché ha dato dato. Non credo arriverà un rinforzo a centrocampo”.

FOTO: twitter torino