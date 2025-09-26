Juric: “Affrontiamo una squadra con molte soluzioni tecniche. Scamacca? Non è facile per lui, speriamo di recuperarlo il prima possibile”

26/09/2025 | 13:55:44

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato, tra le altre cose, in conferenza stampa delle prestazioni dei suoi giocatori e delle condizioni di Scamacca:

“Domani dovremo essere umili. Affrontiamo una squadra che ha molte soluzioni tecniche; l’Atalanta deve pensare a sé stessa senza preoccuparsi troppo. Le prestazioni di Samardzic, Krstovic e Sulemana? Sono contento perché tutti e tre hanno disputato una grande gara. Ci danno molta sostanza e qualità: secondo me sono molto più che semplici alternative. Il rientro di Scamacca? Al momento è difficile dare una data precisa. Non è facile per lui. Quello che gli dico è di continuare a lavorare e a fare bene: speriamo di recuperarlo il prima possibile.”

Foto: Instagram Atalanta