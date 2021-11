Juric: “Affrontare Gotti è sempre difficile. Belotti? Deve trovare continuità”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Udinese: “Siamo una squadra che è cambiata molto, facendo bene tante cose però sono mancati un po’ i risultati. Adesso abbiamo sette partite nelle quali la squadra deve dare un segnale per capire che tipo di campionato andremo a fare”.

State segnando troppo poco?

“Ci sono state partite nelle quali abbiamo creato senza fare gol ma il mio parco attaccanti mi piace. Voglio che entrino tutti in forma per fare più gol perché è cosi che si vincono le partite”.

Come sta Belotti?

“Il Gallo giocherà perche deve assolutamente crescere e trovare continuità. Brekalo e Pjaca vengono da infortuni e cercheremo di gestirli un po’”.

Cosa pensa dell’Udinese?

“E’ una ottima squadra, con una società che sa scegliere i giocatori giovani e ha un grande allenatore come Gotti. Per me sono state sempre partite molto difficili contro di lui e sarà così anche stasera”.