Juric: “Abbiamo perso subendo tre tiri. Folorunsho lo vedo bene più avanti, Akinsanmiro buon giocatore”

29/08/2026 | 21:21:51

Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Sono molto contento, soprattutto del primo tempo, dove abbiamo creato tanto. Subendo tre tiri abbiamo preso tre gol. Mi dispiace per i ragazzi. In serie A è così, sono importanti i dettagli. Il Monza ha giocato bene, meglio dell’Udinese, ma la Serie A è questa. Era difficile dire qualcosa dopo primo tempo perchè hanno fatto tutto bene. Abbiamo messo in grande difficoltà l’Udinese. I primi 15 minuti del secondo tempo non mi sono piaciuti. Folorunsho per me si esprime meglio più avanti. Akinsanmiro è un buon giocatore. Sono tutti ragazzi giovani e a volte non è facile”.

foto x monza