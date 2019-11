Juric: “Abbiamo fatto bene. Non dobbiamo mollare niente”

Il Verona di Ivan Juric è sicuramente la sorpresa di questa prima parte di stagione. Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico dell’Hellas ha commentato così la prova della sua squadra contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto bene, in tutti i sensi. Sono contento. L’unico neo è non averla chiusa, ma veramente tutti bene”. Partita migliore della stagione? Forse non la migliore, ma la più seria rispetto alle altre. Globalmente più seria. Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, potevamo esser più cattivi ma avevamo tutto sotto controllo”. Sul momento magico: “Si parla il giusto di noi. Non dobbiamo mollare niente, sennò escono i nostri difetti”.

