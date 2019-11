Juric: “Abbiamo dato il massimo, non rimprovero nulla ai ragazzi. Differenze tra Inter e Juve? Conte non ti fa giocare”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter per 2-1 ai microfoni di Sky: “Abbiamo dato il massimo per il nostro momento. Nel secondo tempo ci saremmo potuti alzare di più in avanti e fare meglio nelle ripartenze. Nel primo tempo ne abbiamo fatte alcune buone, mentre nella ripresa ci voleva più qualità. Ma l’Inter è una squadra forte, per noi era difficile. Non mi vorrei attaccare a questo, ma mi sembra che a Candreva la palla gli sia scivolata via dal fallo laterale. Dispiace prendere gol come quello che ha fatto Barella, ma ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Differenze tra Juve e Inter? Sono due squadre completamente diverse. La Juve tecnicamente ha qualcosa in più, l’Inter invece è più tosta, non ti fa giocare e ti concede molto meno rispetto ai bianconeri”.

Foto: Hellas Verona Twitter