Juric: “Abbiamo creato 20 palle gol in due partite, prima o poi segneremo. Scamacca non è ancora al top”

22/10/2025 | 23:32:36

Ivan Juric ha parlato a Sky dopo il match con lo Slavia Praga: “Nelle ultime due partite abbiamo avuto quindici-venti palle gol in tutti i modi, è un momento così. Sei contento quando crei queste occasioni, vuol dire che prepari bene le gare. Ora ci gira così, non riusciamo a segnare, ma dobbiamo essere positivi. Quando crei queste occasioni prima o poi segni, mi dispiace per la società, abbiamo fatto due partite di gran livello e non siamo riusciti a segnare. Siamo tristi per la mancata vittoria ma pensiamo positivo. Scamacca è un grande talento, dobbiamo inserirlo bene, non è ancora al top ma ha avuto comunque delle occasioni. Mi dispiace per Krstovic che sta facendo tante cose positive, c’è anche tanta sfortuna. Dobbiamo lavorare ancora meglio, non siamo riusciti a fare gol. Abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno facendo bene, sono inesperti ma ci stanno dando una grande mano”.

foto instagram Atalanta