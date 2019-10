Juric: “Abbiamo colpito al momento giusto, continuiamo così. Contento per Kumbulla”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato dopo il successo per 2-0 con la Sampdoria in conferenza stampa: “Partita a buonissimi livelli, nel primo tempo non li abbiamo fatti giocare. Nella ripresa hanno cambiato modulo, ma abbiamo colpito al momento giusto. Veloso e l’esultanza pericolosa per me? Veniva veloce verso di me, ma abbiamo un bel rapporto e sono momenti belli. Il gol su calcio piazzato mi fa contento, ci siamo andati vicini molte volte. Kumbulla è andato sulla palla con la cattiveria giusta. Salcedo ha fatto una partita stupenda per un ragazzo di quell’età, come se avesse cento partite alle spalle. Non ero contento di come lavorava all’Inter, ma è venuto con grande spirito. Lui si diverte, non sa nemmeno dove sia secondo me (ride, ndr). I discorsi sulle belle prestazioni fanno rimanere un po’ di fumo, oggi abbiamo vinto. Bisogna continuare a lavorare così. Stepinski? Prova stupenda. È stato sfortunato sul tiro, ma ha fatto tutto quello che doveva fare. Bene la difesa? Proprio perché Stepinski lavora così. La squadra è compatta, gli attaccanti pressano molto. Fino ad ora stiamo andando bene. Obiettivo salvezza? Assolutamente. Mi dispiace per chi va in nazionale, magari c’era bisogno di recuperare un po’ di energie. Stiamo facendo bene. Se molliamo avremo difficoltà, ma adesso la squadra mi rende soddisfatto”.

Foto: Hellas Verona Twitter