Juric: “A Lookman manca soltanto il gol. Kossounou? Penso che domani giocherà dall’inizio”

27/10/2025 | 14:10:35

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan. Queste le sue parole:

“Kolasinac e Scamacca? Sono contento per come sta crescendo Kolasinac, ma non è ancora pronto per giocare. Scamacca vorrei farlo giocare, ma serve avere calma quando un giocatore rientra da un brutto infortunio. Se a Lookman manca solamente il gol? Certo. Vedo un ragazzo molto dentro la squadra: penso che queste 3/4 partite hanno visto un’Atalanta che ha creare molto, ma manca soltanto il goal. Kossounou? Penso che giocherà domani dall’inizio. L’ho preservato per via dell’infortunio che ho avuto, ma sono soddisfatto di quello che ha dimostrato contro lo Slavia Praga”.

Foto: Instagram Atalanta