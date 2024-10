Juric: “A livello di gioco fatti passi in avanti impressionanti. Ho visto tante cose positive”

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in Svezia contro l’Elsfborg.

Queste le sue parole: “Ci sono tante cose positive, la squadra ha mosso bene la palla. Io ho visto tante occasioni, tanto gioco. Sicuramente c’è da migliorare nelle ripartenze, non siamo riusciti a fare gol e lo accettiamo, ma non ho visto una prestazione negativa né confusione”.

Soffrite su marcature preventive e sulle riaggressioni? “Non siamo abbastanza aggressivi per bloccare sulle preventive anche in superiorità numerica. E’ un aspetto da migliorare, ma poi ce ne sono stati tanti altri positivi. Abbiamo fatto tante cose buone per arrivare sulla trequarti avversaria, ma poi lì devi alzare il livello. Con Dovbyk e Pellegrini abbiamo costruito cose interessanti. Ci sono cose da migliorare, sulle ripartenze concediamo troppo, ma non voglio buttare tutto. Assolutamente”.

Qual è il problema strutturale della rosa della Roma? Su cosa sta lavorando particolarmente? “E’ inutile pensare oltre, io ho una rosa di qualità e devo tirare fuori il meglio. Sono soddisfatto di molte cose, altre sono da migliorare. Ora bisogna concentrarsi sulle partite, sul Monza, per me oggi a livello di gioco abbiamo fatto passi avanti impressionanti. Siamo mancati nei particolari, ma pensare a cosa manca nella rosa è controproducente”.

Su Soulè? “E’ un ragazzo che si dà da fare, ha qualità. In questo momento non riesce a esprimere tutto il talento che ha ma non si nasconde, non soffre la pressione. Sono convinto che crescerà. Poi è un giocatore che ha fatto un anno a Frosinone e ora è a Roma: bisogna lavorare ma sono molto fiducioso”.

Foto: sito Roma