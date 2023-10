Juric: “Out Vojvoda, Zapata non riposerà. A Roma mancavano energie”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato prima della sfida contro l’Hellas Verona: “Milan e Lazio sono due cose diverse, a Roma abbiamo fatto bene tante cose ma con mancanza di energia. Abbiamo fatto bene fino al loro gol. Ho notato che con la Roma abbiamo speso tanto, diversi giocatori hanno pagato. Abbiamo fatto poco in allenamento, dovevamo recuperare”

Poi ha proseguito: “Avere tante scelte è un vantaggio o uno svantaggio, con noi non l’ho ancora capito. Se farò turnover? Zapata no, voglio vedere la progressione del suo lavoro e com’è come atleta. Mi sembrava che a Roma fosse di meno. In mezzo abbiamo opzioni, mancherà Vojvoda per una brutta botta e dietro siamo contati”.

Foto: Instagram Torino