JURI CISOTTI: IL JOLLY TUTTOFARE CHE IN ROMANIA HA RITROVATO LA LUCE

Partiamo dalla fine: la Steaua Bucarest è agli ottavi di finale di Conference League anche grazie a Juri Cisotti. Il 31enne italiano, infatti, è stato tra i protagonisti assoluti della gara di ritorno dei playoff contro il PAOK, nella quale ha trovato anche il gol del momentaneo 1-0. Una serata indimenticabile o come ha sottolineato il centrocampista: “la più importante della mia vita”. Una notte magica soprattutto per il classe ’93 che, per la prima volta nell’arco della sua carriera, è in piena corsa in una competizione europea. Un sogno che si avvera per un calciatore tuttofare che può ricoprire i ruoli più vari: a partire dalla prima punta, passando per il trequartista, fino ad arrivare alla zona mediana del campo. Juri è partito dall’Italia, più precisamente dalla Triestina primavera dove, nell’annata 2010-2011, si è messo in evidenza segnando 7 gol in campionato. La sua esplosione gli ha permesso di salire e giocare in prima squadra per poi essere venduto al Chievo.

Nella stagione successiva, ancora aggregato con la Primavera, raggiunge quota 15 gol in 28 presenze e ciò gli permette di fare il salto definitivo in Serie B, ma con la maglia del Latina. Da qui iniziano una serie interminabile di cambi di maglia che portano Cisotti prima con lo Spezia, nel 2014-2015, poi con l’HNK Rijeka e il Vicenza, nel 2015-2016, per poi tornare nuovamente nel club ligure e passare poi alla Casertana nel 2016-2017. Ciò che, però, accomuna queste ultime esperienze è il pochissimo spazio trovato. Così Juri è costretto a reinventarsi andando così nel Mosta FC dove riesce, passo dopo passo, a ritrovarsi. A Malta tutto sembra più semplice per il calciatore italiano che, con la maglia dello Sliema Wanderers, disputa due grandi stagioni nelle quali collezionato 10 gol e 10 assist in 45 presenze, tra coppa e campionato.

Ad attendere Cisotti, però, è un’altra grande sfida, ma stavolta in Romania. L’Otelul Galati lo chiama alla propria corte e dai playoff della terza divisione, passo dopo passo, salgono in prima divisione. Una grande soddisfazione sia per il club che per Juri che diventa uno dei trascinatori indiscussi del club. E la centralità non passa di certo inosservata, al punto che arriva un’opportunità unica e che neanche il calciatore stesso si sarebbe mai immaginato. A chiamare infatti è la Steaua Bucarest, attualmente seconda in classifica. Una rivincita importante per Juri che non ci pensa due volte ad accettare, arrivando così a vivere l’emozionante sera di Conference League contro il PAOK. Una storia quella di Cisotti, partito dai campi di C e arrivato a essere protagonista in Europa, che dimostra come perseveranza e duro lavoro portino sempre a grandi soddisfazioni.

FOTO: X Steaua Bucarest