Jurasek torna sul Benfica: “Non è stato facile sostituire Grimaldo, il prezzo ti resta addosso”

24/11/2026 | 10:14:31

David Jurasek è tornato a parlare della sua esperienza al Benfica, dove arrivò nell’estate del 2023 per 14 milioni di euro con il compito di raccogliere l’eredità di Alejandro Grimaldo. Il terzino ceco, che ha collezionato appena 12 presenze con la maglia delle Aquile prima di lasciare il club, ha raccontato ad A Bola le difficoltà incontrate durante la sua avventura a Lisbona. “Non è stato facile sostituire Grimaldo. È un grande giocatore, molto bravo con il pallone, mentre io sono diverso da lui. Volevo semplicemente giocare il mio calcio, ho uno stile differente. Lui era al Benfica da tanto tempo, aveva vinto campionati e aveva giocato molto bene. Forse è stato proprio questo uno dei motivi per cui non sono riuscito ad avere il successo che speravo”. Jurásek ha poi affrontato il tema del prezzo del cartellino, che al momento del trasferimento lo rese il difensore più costoso nella storia del Benfica: “I tifosi si aspettano qualità quando un club spende così tanto. Il prezzo è qualcosa che ti viene cucito addosso: sei costoso e devi imparare a conviverci. Non è facile. Non mi sentivo particolarmente sotto pressione, ma forse a livello inconscio ha avuto un certo effetto”. Il difensore ha ricordato anche la frustrazione per il poco spazio trovato, con Roger Schmidt che in alcune occasioni preferì schierare Morato nel ruolo di terzino sinistro: “È stato frustrante vedere un difensore centrale giocare nella mia posizione, ma questo mi ha motivato a lavorare ancora di più per essere pronto quando sarebbe arrivata la mia occasione. Non era piacevole non essere utilizzato”. Nonostante la breve parentesi, Jurásek conserva un ricordo positivo del club portoghese: “Ho giocato in una società enorme, con tifosi fantastici e strutture eccellenti. Sono orgoglioso di aver fatto parte del Benfica e non ho alcun rancore. Mi dispiace soltanto non essere riuscito ad avere successo, ma ho apprezzato ogni giorno trascorso lì”. Il ceco, oggi tornato allo Slavia Praga, ha infine parlato della prossima sfida europea contro il Viktoria Plzen, auspicando una vittoria del Benfica: “È una buona squadra, ma in questa stagione non sta andando molto bene. Spero che il Benfica vinca con un largo risultato. Memic, il loro esterno destro, può creare problemi, ma il Benfica ha la qualità per vincere senza troppe difficoltà”.

foto: instagram Jurasek