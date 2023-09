Junior Tavares ha un tumore al cervello: operato d’urgenza in Brasile

Junior Tavares, ex calciatore della Sampdoria attualmente tesserato con il Ponte Preta, è stato ricoverato nelle scorse ore e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al cervello.

Secondo quanto riporta Globo, il 27enne avrebbe avvertito un formicolio al braccio ed è stato subito trasportato in ospedale. È stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno rivelato la presenza di un tumore.

Nel 2018-19 ha giocato nella Sampdoria, senza però lasciare un buon ricordo, collezionando appena solo tre presenze in blucerchiato (due delle quali da titolare), ed esordendo in Serie A nei minuti finali di un Sampdoria-Udinese giocata il 26 gennaio 2019.

Foto: twitter Sampdoria