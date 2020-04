Junior Firpo, giovane terzino sinistro del Barcellona arrivato la scorsa estate dal Betis Siviglia, ha parlato ai media spagnoli sul suo percorso in blaugrana: “Sono arrivato in un club nuovo, in una nuova città e in un club grande. Sono ancora in un periodo di adattamento, voglio tornare a giocare perché devo dimostrare il mio valore al Barcellona. Ho soltanto questo nella mia mente”.