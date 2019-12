Junior Firpo avvisa l’Inter: “Siamo il Barça, a San Siro giocheremo per vincere”

Junior Firpo, laterale del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Valverde alla vigilia della sfida di Champions contro l’Inter. Queste le sue parole: “Partita con poco significato di classifica? Siamo il Barcellona, vogliamo sempre vincere. Giocheranno ragazzi che si sono visti meno, almeno tutti potranno godersi la Champions. Messi? Io e Leo siamo ancora in un momento in cui dobbiamo conoscerci e lo stiamo facendo. Jordi Alba ha giocato tanto, ma io provo a fare sempre il meglio sul campo e alla fine decide il mister di partita in partita. Io sto bene fisicamente, sono stati mesi difficili perché ho cambiato modo di giocare e mi sono ritrovato in una grande squadra. Serve imparare tanto per essere al livello del Barça. Non credo che giocheremo sotto intensità, siamo tutti bravi anche se qualcuno con meno esperienza. Siamo qua a San Siro per fare le cose bene, ovvero per vincere”.

Foto: 20minutoses