Juninho: “Non sono arrivate offerte per Depay e Aouar”

Il direttore sportivo del Lione, Juninho, ha parlato smentendo le voci di una possibile partenza delle due stelle della squadra Depay e Aouar: “Depay non ha giocato per scelta tecnica. Abbiamo giocato venerdì e rigiocheremo venerdì prossimo. Per il momento non ci sono offerte per questi due giocatori – ha affermato il brasiliano -. Nemmeno dal Barcellona è arrivata una chiamata riguardante il prezzo dei cartellini. I giocatori per cui sono arrivate offerte sono già partiti”.

Foto: Paris-canalhistorique.com