Il direttore sportivo del Lione, Juninho nell’intervista RMC ha parlato di Depay: “Memphis è in una posizione di forza. Se arriva una proposta del Barça, dovremo pensarci o possiamo tenerlo fino alla fine ma lui non vorrà prolungare. Possiamo prendere soldi per fare altri investimenti. Il presidente può fare lo sforzo per il rinnovo ma sarà difficile”.

