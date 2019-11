Juninho chiama Benzema: “Gli proporrò di chiudere la carriera al Lione”

Karim Benzema è sempre più il trascinatore del Real Madrid di Zidane. L’attaccante francese ha già realizzato 11 gol in stagione (più 5 assist), 9 in campionato e 2 in Champions, diventando anche il terzo marcatore della storia delle Merengues nella massima competizione europea per club. Sotto contratto fino al 2021, sul futuro di Benzema iniziano a circolare i primi rumors. L’ultimo chiama in causa il Lione, la squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. E proprio nelle ultime ore, il direttore sportivo dei francesi Juninho è intervenuto ai microfoni di OL Night System confessando il suo sogno: “Il mio desiderio è proporre a Benzema di terminare la sua carriera a Lione”, le sue parole che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Foto: Twitter ufficiale Champions League