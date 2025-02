JUMA BAH: IL POSSENTE DIFENSORE CENTRALE PASSATO DALLA PANETTERIA AL LENS

Una storia che ha dell’incredibile quella di Juma Bah. Parliamo di un giovane difensore centrale che fa della forza fisica il suo punto di forza. Alto ben 1 metro e 95 centimetri eccelle nei duelli aerei ed è un baluardo della retroguardia. Il 18enne inizia a muovere i suoi primi passi nella Giant of Freetown Academy, accademia giovanile della sua città natale. Fino a quel momento la vita del classe 2006 era divisa tra calcio e panetteria, visto che faceva il garzone per aiutare la sua famiglia. Non passa molto tempo che il suo talento e le sue qualità vengono a galla e lo portano a trasferirsi prima all’AIK Freetong e poi al Freetonian SLIFA.

Ma non è finita qui. Perché il suo impegno e la sua grande dedizione per questo sport gli regalano un’occasione più unica che rara: la partecipazione con il Kallon FC al Torneo di Viareggio. Qui si mette in mostra e qualche mese dopo arriva l’offerta inaspettata del Real Valladolid: prestito con diritto di riscatto.

Un’offerta che Juma non si lascia sfuggire e coglie al volo. Nonostante qualche piccolo intoppo legato al visto per volare in Spagna, Bah trova la sua nuova casa nel complesso dove risiedono i giovani del Valladolid. Da quel momento in poi tutto si evolve in maniera rapidissima per il giovane centrale difensivo. Il classe 2006, infatti, gioca la sua prima partita con la squadra delle riserve, sei giorni dopo esordisce con la prima squadra contro la Real Sociedad, diventando così una colonna portante della retroguardia del club spagnolo. Tutto questo fino al giorno dell’improvvisa rottura con la società.

Infatti, a mettere gli occhi su di lui in questa sessione invernale di calciomercato è stato il Manchester City. Da qui si apre una vera e propria diatriba perché il calciatore, spinto dalla voglia di firmare per i Citizens, non si sarebbe presentato ad alcune sedute di allenamento. Ciò ha portato a una vera e propria frattura tra il Real Valladolid e Juma Bah che, nonostante tutto, ha firmato per il club di Guardiola per poi essere girato in prestito al Lens fino alla fine della stagione corrente. Un traguardo incredibile per un ragazzo che, nell’effettivo, ha collezionato solamente 14 presenze da professionista e che ha ancora una lunga carriera di fronte a sé.

