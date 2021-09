Julio Cesar: “Questa Inter, superati i gironi, può arrivare in finale. E in Italia può vincere ancora”

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei nerazzurri di Inzaghi, attesi dalla gara contro lo Shakhtar Donetsk,

Queste le sue parole: “Non paragono questa squadra a quella dove c’ero io, a Kiev, non è giusto. Certo, a noi l’Ucraina diede il là al passaggio del turno e ad arrivare in finale. Ho visto uno spirito di squadra fortissimo nell’Inter, questo conta più dei singoli. Credo che i tifosi possano stare tranquilli. Se il livello è quello messo in mostra col Real, io ci credo: si può arrivare in finale, basta crederci. E in Italia non faccio paragoni tra una stagione e l’altra, tra la scorsa e l’attuale. Ma l’Inter ha proprio tutto, per rivincere ancora”.

Foto: Twitter Inter