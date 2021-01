Julio Cesar: “L’Inter ha già in casa il mio erede. Il rigore parato a Ronaldinho il momento migliore “

Oggi è il giorno di Inter-Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, e in vista del derby ha parlato un grande ex della squadra nerazzurra: Julio Cesar. Il portiere brasiliano, oggi brand Ambassador nerazzurro, ha infatti vestito la maglia interista dal 2005 al 2012, essendo uno dei migliori portieri della propria generazione, nonché uno dei migliori portieri brasiliani di sempre. La stracittadina milanese ha sempre avuto grande fascino per l’ex portiere brasiliano che, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rivissuto un paio dei migliori momenti riferiti alla gara in questione: “Il primo resta indimenticabile per impatto e atmosfera. Avevo maglia e calzettoni gialli e i pantaloncini neri: vincemmo 3-2. Se devo scegliere ‘il momento’, il rigore parato a Ronaldinho”.

L’ex portiere verdeoro ad oggi fa anche il procuratore e tra i giovani che sta seguendo, ce n’è uno ad attirare particolarmente l’attenzione: il connazionale Gabriel Brazão, di proprietà dell’Inter ma in prestito all’Oviedo in Spagna: “Premessa: mi parlano tutti benissimo di Filip Stankovic, che purtroppo non ho avuto il piacere di vedere dal vivo. Ma se alla sua età va già in panchina in Champions significa che ha qualcosa di speciale. Ma l’Inter ha già ‘in casa’ il nuovo Julio Cesar ed è Brazão. Ha le potenzialità per diventare il più forte al mondo”.

Foto: sito ufficiale Flamengo