Julio Cesar: “Kiev è nel destino dell’Inter, in Ucraina è nato il triplete”

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter e protagonista tra i pali nell’anno del triplete, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il brasiliano si è soffermato sulla gara di Champions di questa sera che vedrà i neroazzurri affrontare lo Shakhtar Donetsk: “L’abbraccio di Mou e l’urlo di Sneijder. Kiev è nel destino, lì è nato il Triplete. In Ucraina vi fu la svolta! E anche questa Inter può arrivare in finale, se il livello è quello visto con il Real. Lautaro? In Italia ha tutto per ripetersi, ha talento e può crescere”.

Foto: Twitter Inter