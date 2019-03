Julio Baptista lascia il Cluj: il comunicato

Terminata l’avventura di Julio Baptista al Cluj. Il brasiliano aveva, in estate, firmato il contratto con il club romeno ma le cose non sono andate come sperava. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, il Cluj conferma di aver raggiunto un accordo con il giocatore per la risoluzione consensuale del contratto. Nella nota si legge di come, seppur ha disputato solamente 42 minuti, l’ex Real Madrid sia stato importante all’interno dello spogliatoio. Il club romeno conclude dicendo che indipendentemente dalla carriera che sceglierà in futuro, Julio Baptista resterà uno stretto collaboratore del club.

Foto: Marca