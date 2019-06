Julio Baptista esordirà come allenatore: guiderà una delle squadre giovanili del Valladolid

Pochi mesi dopo l’annuncio del suo ritiro da calciatore, Julio Baptista, ex attaccante con un passato alla Roma, torna nel calcio. Lo farà da tecnico: allenerà una delle giovanili del Real Valladolid del presidente, e amico, Ronaldo. A comunicarlo è stato proprio il brasiliano in un’intervista a Efe. “Ho finito il corso di allenatore e inizierò dalle categorie inferiori, soprattutto per fare esperienza. Non ho fretta di fare tutto in modo veloce, mi basta farlo bene. Non c’è fretta di ottenere risultati immediati. Non posso dire quale squadra allenerò perché non ho firmato il contratto, quindi non posso anticipare nulla o fornire ulteriori dettagli. Come sfida mi interessa molto ma sappiamo che essere allenatore non è facile. Molti stanno tentando di diventarlo e non ottengono risultati, ci vogliono tempo e preparazione. Se non dovessi riuscirci, ci sono altri modi per lavorare nel calcio, come entrare nell’area dirigenziale. Ma mi piace il ruolo di allenatore perché sei più vicino ai giocatori, con i quali puoi entrare in contatto diretto”.

Foto Sito Ufficiale Orlando City