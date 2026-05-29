Julian Alvarez vicino al Barcellona? La risposta ironica dell’Atletico: “Per Yamal offriamo 4 biglietti per un concerto”
29/05/2026 | 20:08:17
L’Atletico Madrid replica con ironia alle voci sull’interesse del Barcellona per Julian Alvarez. Questo quanto scritto in un tweet dai Colchoneros: “HERE WE GO! Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta per il trasferimento di Yamal: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e una busta di semi di girasole. Attendiamo con ansia la risposta per preparare l’annuncio”.
foto x atletico