TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Julian Alvarez vicino al Barcellona? La risposta ironica dell’Atletico: “Per Yamal offriamo 4 biglietti per un concerto”

29/05/2026 | 20:08:17

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

L’Atletico Madrid replica con ironia alle voci sull’interesse del Barcellona per Julian Alvarez. Questo quanto scritto in un tweet dai Colchoneros: “HERE WE GO! Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta per il trasferimento di Yamal: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e una busta di semi di girasole. Attendiamo con ansia la risposta per preparare l’annuncio”.
foto x atletico