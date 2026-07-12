Julian Alvarez, una perla e idee chiare: “Si parla troppo, non andiamo dietro ai social”

12/07/2026 | 11:16:00

Julian Alvarez ha commentato a Dazn il quarto di finale che ha permesso all’Argentina di passare un altro turno al Mondiale. La sua perla è stata fondamentale per battere la Svizzera, poi Lautaro ha chiuso la pratica. E Alvarez, al centro di un’enorme diatriba di mercato tra Atletico Madrid e Barcellona, non ha utilizzato giri di parole: “Dobbiamo focalizzarci su quello che facciamo in allenamento. Si parla troppo, non possiamo andare dietro ai social”.

Foto: Instagram Alvarez