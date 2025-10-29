Julian Alvarez: “Sono qui per continuare a crescere. Abbiamo una grande squadra”

29/10/2025 | 10:55:02

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Julian Alvarez, ha parlato in un’intervista a DAZN. Queste le sue parole:

“Quando sono arrivato qui all’Atletico, sentivo che mi sarebbe stato dato molto spazio per crescere e trovare la mia versione migliore. L’anno scorso è stato molto positivo per me personalmente. Piccoli dettagli ci hanno impedito di ottenere titoli negli ultimi mesi, quando tutto viene deciso. Sono qui per continuare a crescere, per dare il mio contributo e per migliorare ogni giorno. Penso che abbiamo una grande squadra, con ottimi giocatori. Dobbiamo continuare a perfezionare alcuni aspetti per evitare di perdere punti e lottare per ogni competizione. La tripletta contro il Rayo Vallecano? Sono molto contento, è una cosa positiva per me personalmente. Non so se è stata la mia miglior partita con l’Atlético; credo di averne giocate di migliori”.

Foto: Instagram Alvarez