Julian Alvarez punisce una buona Inter: Atletico avanti al 45′. Eintracht-Atalanta a reti bianche nel primo tempo

26/11/2025 | 21:50:13

Finisce 1-0 per l’Atletico il primo tempo. L’Inter parte bene e nei primi 3′ a Madrid crea due grossi pericoli all’Atletico, in entrambe le occasioni con Dimarco. Al 10′ però in vantaggio ci va l’Atletico dopo un discusso episodio. Carlos Augusto rinvia addosso a Baena e con la palla che rimane a disposizione di Julian Alvarez che batte Sommer. Letexier in campo, fischia subito un fallo di mano di Baena, ma col Var e On Field Review la rete viene assegnata. La gara diventa poi più equilibrata.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Baena, Alvarez.

A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori, Gonzalez.

Allenatore: D. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Auguso, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro.

A disposizione: Josep Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Marcus Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Pio Esposito.

Reti bianche nella prima frazione di gioco. Gioca meglio l’Eintracht nella prima parte di gara contro l’Atalanta. Al 25′ Collins mette in mezzo per Chaibi che, solo in mezzo all’area, calcia debole e centrale. Al 27′ Bellanova innesca Scamacca a centro-area. Il numero 9 prova il colpo di tacco, respinto da Koch. Al 38′ Chaibi si infila tra la difesa dell’Atalanta e calcia a botta sicura si sinistro dal limite dell’area piccola. Salva tutto in scivolata di Zappacosta che devia il pallone a Carnesecchi quasi battut

EINTRACHT (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt. All. Toppmöller.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

foto x inter