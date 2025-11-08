Julian Alvarez: “Le voci sul Barcellona? Per il momento sono concentrato sull’Atletico, vedremo cosa succederà a fine stagione”

08/11/2025 | 16:13:35

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Julian Alvarez, ha parlato in un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“Ho avuto l’opportunità di venire a Madrid quando avevo 11 anni. Mio padre mi ha accompagnato in Spagna per circa 20 giorni. Mi sono allenato con il Real Madrid e poi ho partecipato a un torneo a Peralada che abbiamo vinto. Per restare tutta la mia famiglia avrebbe dovuto venire a vivere con me. È stata una bellissima esperienza, ma era ancora troppo presto per me. Venire all’Atletico dopo due stagioni al City? Ho ricevuto chiamate da diversi club. Ho scelto di venire all’Atletico perché sentivo di potermi guadagnare un posto qui e dare il massimo, grazie all’opportunità che mi hanno offerto. Le voci sul Barcellona? Francamente, non lo so. Vedo cosa si dice sui social media… In Spagna si parla molto di me e del Barcellona. Quando ho firmato per l’Atletico l’anno scorso, si parlava molto anche del Paris. È vero che ci sono stati colloqui tra la dirigenza del PSG e il mio agente; hanno mostrato interesse per me, ma non si è concretizzato nulla. Per il momento, sono concentrato sull’Atletico. Vedremo cosa succederà a fine stagione”.

Foto: Instagram Alvarez