Julian Alvarez, l’Atletico Madrid spinge per il rinnovo: Barcellona e PSG alla finestra

11/11/2025 | 23:15:18

Il futuro di Julian Alvarez sarà ancora all’Atletico Madrid? L’entourage del centravanti avrebbe valutato l’idea di un futuro lontano da Madrid per permettergli una nuova tappa in carriera. Il Barcellona, a caccia del sostituto di Robert Lewandowski, ha messo nel mirino l’attaccante dell’Atletico Madrid. Secondo SPORT, i Colchoneros sarebbero pronti a offrire il rinnovo al centravanti che piace anche al PSG.

Foto: Instagram Alvarez