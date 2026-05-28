Julian Alvarez in orbita Barcellona. Il rinnovo con l’Atletico era una fantasia

28/05/2026 | 11:56:51

Il Barcellona cerca un attaccante e lo ha individuato in Julian Alvarez. Quest’ultimo non è felice con Simeone, ulteriore conferma che le indiscrezioni sul rinnovo del contratto con l’Atletico Madrid erano fantasie di chi cambia le carte dalla sera alla mattina, tutto e il contrario di tutto. Il Barcellona cerca un riferimento offensivo di spessore dopo l’addio annunciato di Lewandowski e ha già acceso con prepotenza i fari sul mercato, come dimostra l’affare Gordon ormai in chiusura per circa 80 milioni.

Foto: Instagram Argentina