Julian Alvarez e il tour italiano (confermato) dell’agente. Gli scenari

Programma rispettato: a fine dicembre vi avevamo svelato che Fernando Hidalgo avrebbe completato un giro in Europa per parlare di Julian Alvarez, il suo assisto che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno e una clausola di 25 milioni di dollari più tasse. Il tour ha avuto inizio dall’Inghilterra dove il Manchester United ha ribadito di essere molto interessato, ma prima deve uscire Martial. Poi Hidalgo è stato in Spagna, prevedibilmente per incontrare un paio di club (Atletico Madrid compreso), adesso si dedicherà ai club di Serie A, confermato l’interesse di Fiorentina (sempre più sul pezzo), Inter e Milan, possibile che l’agente senta anche la Juve. Alvarez aveva dato anche disponibilità al River Plate di rinviare anche per una stagione in modo di non arrivare troppo vicini alla scadenza, ma a condizioni che la clausola resti la stessa e non abbia rialzo. Chiara volontà di farà un’esperienza nell’Europa che conta. Ricordiamo che, almeno per ora, il River chiede pagamento in una sola chance, senza sconti, dilazioni e/o contropartite tecniche.

FOTO: Instagram Julian