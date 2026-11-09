Julián Álvarez, dalla possibile redenzione al ritorno nell’inferno: doppio errore contro il Barcellona

09/11/2026 | 10:16:18

Doveva essere la serata del definitivo riscatto, si è trasformata in un’altra occasione mancata. Julián Álvarez era uno dei protagonisti più attesi di Atlético Madrid-Barcellona, una partita che poteva rappresentare un passaggio importante per ricucire definitivamente il rapporto con il pubblico del Metropolitano dopo le tensioni della scorsa estate. L’argentino, però, non è riuscito a sfruttare le occasioni avute. Dopo appena sei minuti si è presentato a tu per tu con Joan García, senza trovare la soluzione giusta per batterlo. Poco dopo ha comunque lasciato il segno servendo l’assist per il gol di Giuliano Simeone, ma non è bastato per cancellare gli errori sotto porta. Nella ripresa un’altra grande opportunità: questa volta Julián ha provato a superare il portiere con un pallonetto, senza trovare lo specchio. Dagli spalti sono tornati i fischi, proprio quando sembrava possibile mettere definitivamente alle spalle le polemiche. A prendere le sue difese ci ha pensato Diego Simeone, che ha ribadito la fiducia nel suo attaccante: “Lo aspetteremo, gli vogliamo bene e abbiamo bisogno di lui”. Il Cholo ha sottolineato anche il contributo offerto dall’argentino, coinvolto in diverse occasioni da gol oltre all’assist per Giuliano. Una serata amara per Álvarez, che cercava la definitiva riconciliazione con il Metropolitano e si è ritrovato nuovamente al centro delle critiche.

foto: instagram Julian Alvarez