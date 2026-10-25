Julian Alvarez chiede scusa: “Le mie parole al Mondiale sono state un errore”

25/10/2026 | 09:53:50

Julián Álvarez rompe il silenzio e chiede scusa ai tifosi dell’Atlético Madrid. L’attaccante argentino, protagonista nella vittoria contro il Deportivo La Coruña grazie al gol decisivo, ha voluto affrontare la polemica nata durante il Mondiale, quando aveva manifestato il desiderio di lasciare il club per realizzare il proprio sogno. Dopo mesi complicati, la “Araña” ha deciso di fare un passo importante per ricucire il rapporto con la tifoseria rojiblanca.”Volevo chiedere scusa alla nostra gente per le mie parole durante il Mondiale. Sono state un errore, sia per le forme sia per il momento”, ha dichiarato Álvarez. Il giocatore ha riconosciuto la rabbia dei sostenitori: “Capisco il loro enojo, anche io mi sarei arrabbiato se fossi stato un tifoso. Soprattutto per come mi hanno sempre sostenuto. Sono stati molto generosi e questo lo apprezzo tanto”.L’argentino ha voluto ringraziare anche i compagni di squadra, che gli sono rimasti vicini durante il periodo più difficile: “Devo concentrarmi sul lavoro e continuare a migliorare il mio rendimento insieme a tutta la squadra. Voglio anche ringraziare il gruppo, perché mi ha sostenuto durante tutto questo tempo”.Álvarez ha poi parlato delle proprie condizioni e del momento attraversato negli ultimi incontri, sottolineando i progressi sia dal punto di vista fisico sia nel rapporto con il pallone: “Mi sto sentendo bene. Ringrazio tutti i miei compagni perché mi hanno appoggiato molto. Sto lavorando per migliorare e negli ultimi partite mi sono trovato meglio, sia fisicamente sia con la palla. Voglio aiutare la squadra e dare il meglio”.Il gol contro il Deportivo La Coruña rappresenta un passaggio importante anche sul piano personale. Dopo aver ritrovato la rete in Champions League contro lo Stuttgart, il centravanti ha spiegato quanto il benessere fuori dal campo possa influire sulle prestazioni: “Quando una persona si sente bene nella vita, questo si riflette sul campo. Siamo professionisti, ma tutto influisce. Mi sento bene e pronto a competere per tutto”.Infine, Julián Álvarez ha indicato la strada per riconquistare definitivamente la fiducia del pubblico del Metropolitano. “Spero che con il lavoro e l’umiltà possa ribaltare questa situazione e trasformare i fischi in applausi. Voglio ringraziare la gente per la generosità dimostrata durante tutto questo tempo”.Un messaggio chiaro da parte dell’attaccante argentino: il passato resta alle spalle, mentre l’obiettivo è tornare a essere protagonista con l’Atlético Madrid e riconquistare l’affetto dei tifosi attraverso il lavoro e le prestazioni.

Foto: instagram Julian Alvarez