Julian Alvarez: “Barcellona? Non posso smentire ogni volta, salta sempre fuori qualche voce”

27/04/2026 | 16:59:02

Julian Alvarez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro l’Arsenal, soffermandosi sulle voci che lo vedono accostato al Barcellona: “Non posso continuare a uscire per chiarire o smentire le cose. Non presto attenzione a quello che si dice sui social media perché viene ingigantito, quindi mi concentro su quello che posso fare in campo. C’è qualcosa che salta fuori ogni settimana. Sono concentrato a dare il massimo per la squadra”.

foto x atletico