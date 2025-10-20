Julian Alvarez: “Arsenal? C’è rispetto, ma possiamo battere chiunque”

20/10/2025 | 20:50:46

Julian Alvarez, attaccante dell‘Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arsenal.

Queste le sue parole: “Stiamo molto bene, ma nelle partite in trasferta ci manca essere più concreti e dobbiamo migliorare per essere più precisi sotto porta”.

Sul ritorno in Inghilterra dal suo addio al City: “È uno scenario importante, sia per l’avversario che per la competizione. Ma dobbiamo concentrarci sul vincere ogni partita. In questo formato della Champions è importante fare punti per finire il più in alto possibile”.

Quanto al momento della squadra: “Credo che possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Abbiamo una grande squadra. Ora il gruppo sta molto bene. Siamo cresciuti col tempo e possiamo competere con chiunque”.

Sull’assumersi responsabilità e leadership: “Non penso oltre. Penso sempre a migliorare con i miei compagni, che mi aiutano a crescere anche come persona giorno dopo giorno”.

Un pensiero sull’Arsenal: “Sono una grande squadra, che sta facendo molto bene. Hanno un grande allenatore e ottimi giocatori”.

Che differenze ci sono tra le squadre inglesi e quelle spagnole: “Le squadre inglesi hanno più transizioni, ma poi ci sono molte cose simili. Il calcio è sempre calcio. All’Arsenal piace avere il possesso palla, sono forti sulle palle inattive… ma anche noi siamo una buona squadra”.

Foto: Instagram Atletico