Jugovic: “Punto su Yildiz nel derby d’Italia. I fratelli Thuram? Scelgo lo juventino per un motivo…”

07/09/2025 | 13:00:44

Vladimir Jugovic, ex centrocampista di Juve e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul derby d’Italia di sabato prossimo.

Queste le sue parole: “La concorrenza è positiva nei top club e mi sembra che le prime partite lo dimostrino: in attesa di vedere Openda, David e Vlahovic stanno segnando. Ai miei tempi erano tanti e tutti campioni: Vialli, Ravanelli, Padovano, Del Piero. E poi Vieri, Boksic. Adesso ci sono molte partite e alle punte viene chiesto un lavoro maggiore: poter alternare gli attaccanti è un bel vantaggio. Chi deciderà il big match contro l’Inter? Punto su Yildiz. Il turco ha un buon feeling con il derby d’Italia…”.

Juventus-Inter sarà anche la sfida tra i fratelli Thuram. Il preferito di Jugovic è quello bianconero: “I fratelli Thuram? Scelgo Khephren. Sono stato un centrocampista e faccio sempre il tifo per chi gioca nel mio ruolo Ho fiducia anche in Koopmeiners: giusto dargli una nuova chance. Non ha senso comprare tanto per farlo, senza provare a valorizzare fino in fondo i giocatori che si hanno già in casa. Koop può diventare il tuttocampista ideale per Tudor”.

Foto: X Juventus