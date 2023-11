Jude Bellingham è il Golden Boy Absolute Best 2023. Premiati anche Scalvini e Yamal

Nel corso della premiazione, organizzata da Tuttosport, è stato assegnato anche il Golden Boy Absolute Best 2023, che è stato aggiudicato ovviamente al nuovo fenomeno del Real Madrid, Jude Bellingham. Totale supremazia sugli altri candidati, con il 97% dei voti, 485 punti totalizzati su un massimale di 500. 103 milioni sborsati da Florentino Perez per strapparlo al Borussia Dortmund, e la partenza in questa stagione è stata da record: 13 gol nelle prime 13 partite.

Un altro riconoscimento vola in Spagna, con il giovane talento del Barcellona Lamine Yamal che vince l’European Golden Boy The Youngest. L’atalantino Giorgio Scalvini, invece, è l’italian Golden Boy 2023.

Foto: Instagram Real Madrid