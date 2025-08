Juanlu Sanchez: il Napoli resta in gioco, vertice in corso con il Siviglia

06/08/2025 | 10:15:02

Il Napoli resta in gioco per Juanlu Sanchez, mentre a Siviglia proprio in questi minuti è in corso un vertice tra il suo agente e il club alla presenza del laterale. Sarà l’occasione giusta per prendere una decisione definitiva, su Juanlu c’è il Wolverhampton ma lui non ha smesso di pensare al Napoli che adesso deve migliorare l’offerta fatta (sotto i 15 milioni) per provare a bruciare la concorrenza. Il Napoli è rimasto per circa un mese in una fase di stand-by per lo specialista del Siviglia, ma ora deve mettere le marce per assicurarsi il vice Di Lorenzo, a quel punto Zanoli tornerebbe sul mercato.

Foto: Instagram Juanlu Sanchez