Juanlu Sanchez: “Napoli? Non penso al futuro, lascio questi argomenti ai miei agenti”

14/06/2025 | 16:23:34

Juanlu Sanchez, obiettivo di mercato del Napoli, ha parlato ad As delle voci di mercato intorno a lui: “Al futuro non penso. Il mio futuro immediato è difendere la Spagna, ed è quello su cui mi concentro. Ho sempre detto di essere molto felice al Siviglia. Ho rinnovato e ho altri tre anni di contratto con il Siviglia. Vediamo. Napoli? Lascio questi argomenti ai miei agenti. E ancora di più ora, che sono concentrato al 100% sulla nazionale e penso solo a fare un buon europeo, questo è il mio unico obiettivo in questo momento”.

FOTO: Instagram Juanlu Sanchez