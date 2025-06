Juanlu Sanchez, il Napoli non ha fretta. E su Musah…

14/06/2025 | 17:20:03

Juanlu Sanchez piace molto al Napoli con la sponda dell’esterno del Siviglia, ben oltre le dichiarazioni di circostanza che sono giustamente di assoluto rispetto verso il suo attuale club in un momento delicato. Il Napoli si sente forte del gradimento, non intende arrivare ai 18 milioni più bonus chiesti. Siamo in una fase di meditazione per tornare presto nel vivo. Quanto a Musah, valgono le considerazioni di ieri sera: l’offerta viene ritenuta congrua dal club azzurra, difficilmente accadrà qualcosa prima del weekend. È anche interesse del Milan ripristinare una situazione di dialogo, vedremo.

Foto: Instagram Juanlu Sanchez

