Juanlu Sanchez al Napoli? Il ds del Siviglia: “Abbiamo diverse conversazioni aperte”

13/08/2025 | 22:35:56

Il ds del Siviglia Antonio Cordon ha parlato in conferenza stampa, commentando anche le trattative che vedono gli andalusi impegnati, tra cui quella con il Napoli per Juanlu Sanchez della quale vi abbiamo parlato: “La fine dell’estate si stia avvicinando e la maggior parte dei club inizierà a muoversi. Dobbiamo prepararci a due settimane molto intense; sono emozionato. Ci sono conversazioni aperte per molti giocatori, il Siviglia è ancora un club in cui molti club guardano ai suoi giocatori, il marchio del Siviglia è importante. Sicuramente alcuni finiranno per chiudere le trattative e raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati. E poi è il momento di rinforzare con la formula del buono, bello ed economico: sono sicuro che ci riusciremo”.

Foto: Instagram Juanlu Sanchez