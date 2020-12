Juanfran su Neymar: “È difficile affrontarlo, ti provoca con il suo stile di gioco”

Juanfran, ex terzino dell’Atletico Madrid, è stato intervistato dal canale YouTube Desimpedidos. L’ex difensore della Nazionale spagnola, ora al Sao Paulo, ha raccontato delle sfide contro Neymar quando il brasiliano vestiva la maglia del Barcellona. Queste le parole di Juanfran: “Lui rideva. È complicato affrontarlo in campo, quando ci giocavo contro era più giovane. Ora è più maturo. Ho avuto molti litigi con lui, però tutte cose di campo che sono rimaste lì. Non ho nessun problema con lui e gli auguro il meglio. È molto difficile giocarci contro perché ha uno stile di gioco che provoca il difensore“.

Foto: Cadena Ser