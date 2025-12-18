Juan Rodriguez: “Cagliari è un luogo impressionante. Uruguay? Sogno di indossare quella maglia”

18/12/2025

Intervistato da La Mañana del Fútbol su El Espectador Deportes, Juan Rodriguez ha parlato della sua avventura al Cagliari: “Non mi aspettavo di esordire proprio contro il Napoli – ha ammesso Rodríguez –. Entrare allo stadio e vedere la statua di Maradona è stato qualcosa di incredibile. Nel tunnel Mathías Olivera mi è venuto incontro per salutarmi, è stato un momento speciale. Cagliari è un posto impressionante, una città davvero bellissima. Molti uruguaiani hanno lasciato il segno qui: Fabián O’Neill, Tabárez, Francescoli, López, Nández, gli uruguaiani vengono accolti in maniera straordinaria. Uruguay? Nessuno della Selección si è ancora messo in contatto con me, ma il sogno e l’illusione di indossare la maglia del mio Paese ci sono sempre”.

