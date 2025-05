Juan Jesus su Conte: “Una delle persone con il carattere più forte che conosco”

14/05/2025 | 21:30:21

Juan Jesus, difensore del Napoli, nella sua intervista a Radio Crc si è soffermato anche su Antonio Conte: “Il mister è uno che sa dire le cose nel modo ed al momento giusto. Ci carica sempre e sa le parole che deve dire: è una delle persone con il carattere più forte che conosco. Lui sa tirare fuori il meglio di noi e prima delle partite sa come parlare. Il Napoli quest’anno è stato una sorpresa per tutti: ad inizio stagione si vedevano almeno cinque squadre davanti a noi. Ognuno di noi ha fatto un percorso: possono capitare annate storte come l’anno scorso oppure sorprendenti come quest’anno”.

Foto: Instagram Napoli