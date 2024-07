Juan Jesus: “Strano non vedere più lo scudetto sulla maglia. Quest’anno sarà molto bello”

Dopo la vittoria in amichevole per 4-0 contro l’Anaune Val di Non, il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha così parlato: “Era importante mettere in campo in questa partita quello che abbiamo fatto negli allenamenti con il nuovo mister. Nonostante la fatica si sono viste delle idee. L’importante è sempre vincere anche se era un’amichevole di inizio stagione”, si legge su One Football.

Sulla nuova maglia: “È bella, ma manca lo scudetto, è strano non vederlo più. Come ho già detto, quest’anno sarà importante, sarà molto bello. Ce la metteremo tutta come sempre, speriamo di rimediare il prima possibile alla stagione deludente”.

Foto: Instagram Juan Jesus