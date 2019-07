Juan Jesus: “Spero di restare altri dieci anni alla Roma”

Intervistato da Roma Radio, radio ufficiale del club, Juan Jesus ha parlato delle novità introdotte dal nuovo tecnico giallorosso, Paulo Fonseca: “Abbiamo cambiato tanto, è un gruppo nuovo ma quelli che sono arrivati hanno la voglia giusta. Fonseca sta dando il meglio di sé, a cominciare dalla tattica, e questo si vede già dopo pochi giorni di allenamento. Se lo seguiremo sarà difficile per le altre squadre coglierci di sorpresa, e il gruppo è con lui in ogni minima cosa. Spero di restare altri dieci anni alla Roma, ho ancora tanto da imparare e sono qui per fare grandi cose”.

